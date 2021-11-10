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Дві групи мігрантів прорвалися з Білорусі в Польщу

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Середа, 10 листопада 2021, 07:37

Дві великі групи мігрантів нелегально перетнули кордон і потрапили до Польщі з території Білорусі.

Про це передає "Радіо Бєлосток", повідомляє "Європейська правда".

Групи з не менше кількох десятків іноземців прорвали огорожі на околицях Кринки та Біловежі. Прикордонна служба Польщі повідомила, що кілька людей вдалося видворити.

Речниця Підляського прикордонного загону Катажина Зданович заявила, що в обох випадках паркани були зламані із застосуванням сили. 

Пізніше у поліції повідомили, що всі мігранти були затримані.

Нагадаємо, 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Вони вчинили кілька спроб прориву через кордон, проте всі безуспішні.

Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Олександр Лукашенко "має керівника в Москві в особі Владіміра Путіна" і демонструє рішучість реалізувати його сценарій.

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шантаж мігрантами Польща Білорусь
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