Сотні мігрантів у Білорусі йдуть до Польщі, їх супроводжують силовики

Опозиційні білоруські ЗМІ опублікували відео, як сотні мігрантів прямують до кордону Білорусі з Польщею.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Видання Хартія97 повідомляє, що відео було знято в понеділок вранці недалеко від прикордонного переходу "Брузгі".

Bardzo niepokojące informacje z granicy. Na Białorusi, przy granicy z Polską, zgromadziła się duża grupa migrantów.



Ruszyli właśnie w stronę granicy RP. Będą próbowali masowo wkroczyć do Polski. pic.twitter.com/AHexXfsy8a — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 8, 2021

На кадрах можна побачити, як сотні мігрантів йдуть уздовж траси, їх супроводжують білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них зі службовими собаками.

За даними телеграм-каналу NEXTA, мігранти дійшли до КПП і повернули до лісу. Також наголошується, що у "Брузгах" піший перехід кордону не дозволений.

Нагадаємо, у неділю Міністерство оборони Польщі опублікувало нове відео, зняте на кордоні з Білоруссю, на якому видно, як деякі мігранти намагаються атакувати прикордонників.

Раніше відомство публікувало фото з білоруськими прикордонниками біля паркану на кордоні зі спеціальним інструментом для різки металу.

Також заявляли, що білоруський прикордонник спробував вистрілити у напрямку польських військових із сигнального пістолета, інші словесно погрожували стріляти.

З 2 вересня у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах запровадили надзвичайний стан.

На кордоні почнуть спорудження постійної загорожі висотою понад 5 метрів і довжиною 180 км.

Читайте також: Шантаж мігрантами: чи омине Україну гібридна атака Лукашенка.