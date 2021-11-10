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Две группы мигрантов прорвались из Беларуси в Польшу

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Среда, 10 ноября 2021, 07:37

Две большие группы иммигрантов нелегально пересекли границу и попали в Польшу с территории Беларуси.

Об этом передает "Радио Белосток", сообщает "Европейская правда".

Группы из не менее нескольких десятков иностранцев прорвали заборы в окрестностях Крынки и Беловежи. Пограничная служба Польши сообщила, что несколько человек удалось выдворить.

Пресс-секретарь Подляшского пограничного отряда Катажина Зданович заявила, что в обоих случаях заборы были сломаны с применением силы.

Позже в полиции сообщили, что все мигранты были задержаны.

Напомним, 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. Они предприняли несколько попыток прорыва через границу, но все безуспешны.

К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы может находиться 2-3 тысячи человек.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая во вторник в Сейме по поводу атаки мигрантов на восточную границу страны, заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси "имеет руководителя в Москве в лице Владимира Путина" и демонстрирует решимость реализовать его сценарий.

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