Міноборони Польщі показало великий табір мігрантів поруч з кордоном

Міністерство оборони Польщі опублікувало знятий з повітря табір, облаштований великою групою мігрантів поруч з кордоном.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що група розташувалася в районі населеного пункту Кузьниця.

"Службовцям МВС та військовим вдалося спинити першу масову спробу перетину кордону. Зараз мігранти стали табором поблизу Кузьниці. Їх постійно охороняють білоруські служби", - зазначають у підписі до відео.

Służbom MSWiA i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę sforsowania granicy. Obecnie migranci rozbili obóz w rejonie Kuźnicy. Są cały czas pilnowani przez białoruskie służby. pic.twitter.com/IpP0wdPXhC — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

Як повідомляє RMF24, речник уряду Пьотр Мюллер зазначив, що на цей час у безпосередній близькості до кордону з Польщею перебувають 3-4 тисячі нелегальних мігрантів, а загалом на території Білорусі - "кільканадцять тисяч" людей, які мають намір перетнути кордон ЄС. "Наші служби повідомляють, що з країн Близького Сходу продовжують організовувати рейси і ці люди теж спробують перетнути кордон", - додав він.

У відомстві раніше опублікували відео перших сутичок на кордоні.

У Twitter військ територіальної оборони тим часом повідомили, що військових двох батальйонів 1-ї Підляської бригади тероборони, з Білостока і Гайнівки, просять терміново з’явитися на місце збору. За словами речника, це стосується близько тисячі осіб.

Вранці учасників тероборони з прикордонних воєводств попросили бути готовими вирушити на збір у межах 6-12 годин.