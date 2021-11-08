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Міноборони Польщі показало великий табір мігрантів поруч з кордоном

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Понеділок, 8 листопада 2021, 19:05

Міністерство оборони Польщі опублікувало знятий з повітря табір, облаштований великою групою мігрантів поруч з кордоном.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що група розташувалася в районі населеного пункту Кузьниця.

"Службовцям МВС та військовим вдалося спинити першу масову спробу перетину кордону. Зараз мігранти стали табором поблизу Кузьниці. Їх постійно охороняють білоруські служби", - зазначають у підписі до відео. 

Як повідомляє RMF24, речник уряду Пьотр Мюллер зазначив, що на цей час у безпосередній близькості до кордону з Польщею перебувають 3-4 тисячі нелегальних мігрантів, а загалом на території Білорусі - "кільканадцять тисяч" людей, які мають намір перетнути кордон ЄС. "Наші служби повідомляють, що з країн Близького Сходу продовжують організовувати рейси і ці люди теж спробують перетнути кордон", - додав він. 

У відомстві раніше опублікували відео перших сутичок на кордоні

У Twitter військ територіальної оборони тим часом повідомили, що військових двох батальйонів 1-ї Підляської бригади тероборони, з Білостока і Гайнівки, просять терміново з’явитися на місце збору. За словами речника, це стосується близько тисячі осіб. 

Вранці учасників тероборони з прикордонних воєводств попросили бути готовими вирушити на збір у межах 6-12 годин.

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шантаж мігрантами Польща Білорусь
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