У Варшаві, попри заборону, почався суперечливий марш націоналістів до Дня незалежності

У Варшаві почався марш правих сил до Дня незалежності, попри те, що cуд скасував рішення про реєстрацію події.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Речник поліції Варшави Сильвестр Марчак запевнив, що поліцейські врахували можливі сценарії розвитку подій та перевірили маршрут демонстрації. У зв’язку з офіційними церемоніями святкування, що проходять на площі Пілсудського, та маршем низка вулиць від самого ранку перекриті, а маршрути громадського транспорту змінили.

Марш проводять із гаслом "Незалежність не продається". Хода рушила від кругової розв’язки Романа Дмовського у центрі столиці близько 13 години.

Учасники акції несуть велетенські національні прапори, можна бачити також символіку організацій-учасниць.

Згодом запалили фаєри. Уздовж бар’єрів чергує спеціальна варта маршу (Straży Marszu) та поліція.

Лідер асоціації Маршу незалежності Роберт Бакевич у своєму виступі заявив, що цьогорічний марш винятковий. "Зараз перед нами постають не лише внутрішні суперечності, але й зовнішні. Зараз польський кордон зазнає атаки. На наших очах твориться новий світ. І це від нас залежить, якою буде нова Польща - чи у нас тільки й буде гімн і прапор, чи це буде сильна держава, здатна нести світло латинської цивілізації на Захід", - цитують його.

Паралельно зібралася контрдемонстрація з гаслами "Націоналізм - це не патріотизм", "Ні фашизму", "Вільна кольорова Польща", а також розгорнули веселкову символіку, національні прапори і прапори ЄС. Скільки там людей, не уточнюють. Поліція розділила їх та основну демонстрацію.

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Повідомляється, що невдовзі після початку ходи група контрдемонстрантів з веселковими прапорами прорвалася до розв’язки, але їх звідти вивела поліція.

Нагадаємо, суд скасував рішення мазовецького воєводи про реєстрацію "Маршу незалежності", що традиційно проводиться на день незалежності Польщі 11 листопада, згодом це рішення підтвердили і в апеляційній інстанції. Проте організатори заявили, що хода все одно відбудеться.

В останні роки марш 11 листопада залучив велику кількість учасників, демонструючи зростання підтримки ультраправих у Польщі та інших країнах. Націоналісти з інших країн також їдуть до Варшави, щоб взяти участь, а організатори отримали фінансування та іншу підтримку від польського уряду.

Ліберальний мер Варшави Рафал Тшасковський хотів заборонити цьогорічний марш після інцидентів, що сталися в минулому році.

"На вулицях столичного міста Варшави немає місця для ексцесів націоналістів, які ображають священні символи Польщі. Це скандально, що "Право і справедливість" допустила привласнення нашого спільного національного свята крайніми націоналістичними силами та звичайними хуліганами", - заявляв він.