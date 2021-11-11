В Варшаве, несмотря на запрет, начался марш националистов ко Дню независимости

В Варшаве начался марш правых сил ко Дню независимости, несмотря на то, что суд отменил решение о регистрации события.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Спикер полиции Варшавы Сильвестр Марчак заверил, что полицейские учли возможные сценарии развития событий и проверили маршрут демонстрации. В связи с проходящими на площади Пилсудского официальными церемониями празднования и маршем ряд улиц с самого утра перекрыты, а маршруты общественного транспорта изменили.

Марш проводят с лозунгом "Независимость не продается". Шествие двинулось от круговой развязки Романа Дмовского в центре столицы около 13 часов.

Участники акции несут гигантские национальные флаги, можно видеть символику организаций-участниц.

Позже зажгли файеры. Вдоль барьеров дежурит специальная стража марша (Straży Marszu) и полиция.

Лидер ассоциации Марша независимости Роберт Бакевич в своем выступлении заявил, что марш этого года - исключительный. "Сейчас перед нами предстают не только внутренние противоречия, но и внешние. Сейчас польская граница подвергается атакам. На наших глазах творится новый мир. И это от нас зависит, какой будет новая Польша - у нас только и будет, что гимн и флаг, или это будет сильное государство, способное нести свет латинской цивилизации на Запад", - цитируют его.

Параллельно собралась контрдемонстрация с лозунгами "Национализм – это не патриотизм", "Нет фашизму", "Свободная разноцветная Польша", а также развернули радужную символику, национальные флаги и флаги ЕС. Сколько там людей, не уточняют. Полиция разделила их и демонстрацию.

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Сообщается, что вскоре после начала шествия группа контрдемонстрантов с радужными флагами прорвалась к развязке, но их оттуда вывела полиция.

Напомним, суд отменил решение мазовецкого воеводы о регистрации "Марша независимости", традиционно проводимого на день независимости Польши 11 ноября, впоследствии это решение подтвердили и в апелляционной инстанции. Однако организаторы заявили, что шествие все равно состоится.

В последние годы марш 11 ноября привлек большое количество участников, демонстрируя рост поддержки ультраправых в Польше и других странах. Националисты из других стран также едут в Варшаву, чтобы поучаствовать, а организаторы получили финансирование и другую поддержку от польского правительства.

Либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский хотел запретить марш в этом году после инцидентов, произошедших в прошлом году.

"На улицах столичного города Варшавы нет места для эксцессов националистов, оскорбляющих священные символы Польши. Это скандально, что "Право и справедливость" допустила присвоение нашего общего национального праздника крайними националистическими силами и обычными хулиганами", - заявлял он.