У Хорватії четвертий день протестують проти посилених COVID-обмежень

Сотні людей у ​​четвер протестували у Загребі та інших містах Хорватії проти обов'язкових сертифікатів вакцинації для державного сектору.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Раніше цього місяця влада ввела обмежувальні заходи для боротьби з рекордним сплеском коронавірусних інфекцій, при цьому рівень вакцинації в Хорватії один із найнижчих у Європі.

Protests in Croatia against COVID mandates. pic.twitter.com/EBAJgZh4Bs — Aaron Ginn (@aginnt) November 11, 2021

Починаючи з понеділка, всім державним службовцям та людям, які відвідують державні установи, потрібні COVID-сертифікати. Раніше цей захід був обов'язковим лише для секторів охорони здоров'я та соціального забезпечення.

У четвер кілька сотень людей зібралися перед урядовими установами та перед будівлею парламенту в центрі Загреба. Деякі з них несли свічки, інші плакати з написом "Невакциновані не повинні бути звільнені" або "Свобода вибору".

Акції протесту, організовані через соціальні мережі, відбуваються щодня з понеділка приблизно у 30 містах та селищах.

У середу в Хорватії було зареєстровано найбільшу кількість щоденних інфекцій – 7315 осіб дали позитивний результат за 24 години.

Близько 45% із 4,2 мільйона людей у ​​країні були повністю вакциновані. У Європейському союзі лише Болгарія та Румунія мають нижчий рівень вакцинації.

Нагадаємо, Хорватія залишила дозвіл на в'їзд для громадян України попри рекомендації Ради ЄС виключити на із "зеленого" списку для подорожей.