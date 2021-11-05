Хорватія посилила обмеження через сплеск випадків коронавірусу

Влада Хорватії прийняла рішення обмежити зібрання та розширити використання COVID-паспортів у зв'язку зі зростанням кількості інфікованих.

Про це пише Vecernji List, повідомляє "Європейська правда".

Нові правила, які набирають чинності з суботи, забороняють збиратися у приміщеннях на заходи за участю понад 50 осіб, за винятком випадків, коли це публічний захід, на якому присутні лише люди з COVID-сертифікатами.

Для всіх зборів та заходів у закритих приміщеннях, навіть на яких присутні лише відвідувачі із сертифікатами, передбачається обов'язкове використання медичних масок та дотримання необхідної фізичної відстані. Досі це не було обов'язковим.

Усі публічні заходи мають завершуватися не пізніше півночі.

COVID-сертифікати тепер також будуть обов'язковими для співробітників у всіх державних установах, включаючи школи, із середини листопада. Перепустки раніше були введені для співробітників систем охорони здоров'я та соціального захисту.

За останні 24 години в Хорватії підтвердили 6932 нові випадки коронавірусу, 36 людей померли. Серед них дев'ять осіб були вакциновані двома дозами, а один – однією дозою.

У порівнянні з минулим тижнем кількість пацієнтів із COVID у лікарнях цього тижня збільшилась на 15 відсотків. 307 осіб було госпіталізовано за останні 24 години, з них 49% не було вакциновані.