В Хорватии четвертый день протестуют против усиленных COVID-ограничений

Сотни людей в четверг протестовали в Загребе и других городах Хорватии против обязательных вакцинационных сертификатов для государственного сектора.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Ранее в этом месяце власти ввели ограничительные меры по борьбе с рекордным всплеском коронавирусной инфекции, при этом уровень вакцинации в Хорватии - один из самых низких в Европе.

Protests in Croatia against COVID mandates. pic.twitter.com/EBAJgZh4Bs — Aaron Ginn (@aginnt) November 11, 2021

Начиная с понедельника, всем государственным служащим и посетителям государственных учреждений нужны COVID-сертификаты. Ранее эти меры были обязательными только для секторов здравоохранения и социального обеспечения.

В четверг несколько сотен человек собрались перед правительственными учреждениями и зданием парламента в центре Загреба. Некоторые из них несли свечи, другие плакаты с надписью "Невакцинированные не должны быть уволены" или "Свобода выбора".

Акции протеста, организованные через социальные сети, проходят ежедневно с понедельника примерно в 30 городах и поселках.

В среду в Хорватии было зарегистрировано наибольшее количество ежедневных инфекций – 7315 человек дали положительный результат за 24 часа.

Около 45% из 4,2 млн человек в стране были полностью вакцинированы. В Европейском Союзе только Болгария и Румыния имеют более низкий уровень вакцинации.

Напомним, Хорватия оставила разрешение на въезд для граждан Украины несмотря на рекомендации Совета ЕС исключить из "зеленого" списка для путешествий.