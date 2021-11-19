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Під час спроби перетину кордону мігрантами постраждали четверо польських солдатів

П'ятниця, 19 листопада 2021, 14:42

Четверо польських солдатів були поранені під час запобігання спробі силового перетину польсько-білоруського кордону мігрантами протягом останньої доби.

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

За його словами, одна з груп мігрантів, які намагалися перетнути кордон, налічувала 500 осіб і була зупинена солдатами.

"Користуючись нагодою, я хотів би повідомити, що четверо військових були поранені, двом надано допомогу на місці, ще двох відвезли до лікарні" - сказав Скуркевич.

За його словами, з тієї пори ситуація на кордоні дещо покращилась, але все ще лишається дуже складною.

В охороні кордону з Білоруссю задіяні 15 тисяч польських військових, які надають допомогу прикордонникам.

Як повідомлялося, польські прикордонники за добу зафіксували 255 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі, у двох випадках це були великі групи мігрантів.

Нагадаємо, у прикордонних з Білоруссю районах Польщі з 2 вересня діє надзвичайний стан. Перебувати там, з деякими винятками, можуть тільки жителі цих населених пунктів, ті, хто там працює, та представники державних служб.

Напередодні у Польщі повідомили про іншу спробу перетину кордону великою групою мігрантів, з них частині вдалося прорватися

Білорусь 18 листопада заявила, що більшість мігрантів з таборів на кордоні з Польщею перемістили у прикордонний транспортно-логістичний центр. 

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