Польща повідомила про спробу перетину кордону двома великими групами мігрантів

Польські прикордонники за добу зафіксували 255 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі, у двох випадках це були великі групи мігрантів.

Як пише "Європейська правда", про це прикордонна служба заявила 19 листопада.

"Дві великі групи спробували здійснити силовий перетин кордону. Одна налічувала 500, інша - 50 осіб. Люди були агресивні", - повідомили в офіційному Twitter.

Wczoraj tj.18.11 granicę 🇵🇱🇧🇾próbowano przekroczyć 255 razy.#FunckjonariuszeSG wydali 45 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski.

Dwie duże grupy próbowały siłowo przekroczyć granicę - jedna liczyła 500 a druga 50 cudzoziemców. Osoby były agresywne.#NaStrazyGranicy pic.twitter.com/k9frcLmyNt — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 19, 2021

Щодо 45 людей, які змогли незаконно потрапити до Польщі, ухвалили рішення про видворення.

Поліція прикордонного Підляського воєводства повідомляє про затримання трьох людей, які допомагали мігрантам продовжити подорож, серед них знову є громадянин України. Двоє інших - громадяни Німеччини.

Українця затримали біля села Боратинець-Ляцький, що приблизно за 25 км від кордону з Білоруссю, повідомляє RMF24. Увагу поліції привернув припаркований автомобіль, в якому, крім водія, на цей момент більше нікого не було. Чоловік зізнався, що він перевозив чотирьох нелегальних мігрантів, але вони вийшли з авто. Українця затримали.

Один з водіїв-німців перевозив двох громадян Іраку, спробувавши додатково замаскувати їх в машині, інший - п’ятьох громадян Сирії.

Wczoraj policjanci zatrzymali 3 osoby, w związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu granicy. Zatrzymani to dwaj obywatele Niemiec i obywatel Ukrainy. Podczas kontroli volkswagena w Milejczycach, jedną z przewożonych osób znaleziono w schowku, druga leżała pod ubraniami pic.twitter.com/K7pw75iWud — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 19, 2021

Всього з початку міграційної кризи поліція впіймала вже 283 водіїв, які допомагали нелегальним мігрантам з "білоруського маршруту".

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Нагадаємо, у прикордонних з Білоруссю районах Польщі з 2 вересня діє надзвичайний стан. Перебувати там, з деякими винятками, можуть тільки жителі цих населених пунктів, ті, хто там працює, та представники державних служб.

Напередодні у Польщі повідомили про іншу спробу перетину кордону великою групою мігрантів, з них частині вдалося прорватися.

Білорусь 18 листопада заявила, що більшість мігрантів з таборів на кордоні з Польщею перемістили у прикордонний транспортно-логістичний центр.

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