При попытке пересечения границы мигрантами пострадали четверо польских солдат

Четверо польских солдат были ранены во время предотвращения попытки силового пересечения польско-белорусской границы мигрантами за последние сутки.

Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

По его словам, одна из групп мигрантов, пытавшихся пересечь границу, насчитывала 500 человек и была остановлена ​​солдатами.

"Пользуясь случаем, я хотел бы сообщить, что четверо военных были ранены, двоим оказана помощь на месте, еще двоих отвезли в больницу", - сказал Скуркевич.

По его словам, с тех пор ситуация на границе несколько улучшилась, но все еще остается очень сложной.

В охране границы с Беларусью задействованы 15 тысяч польских военных, оказывающих помощь пограничникам.

Как сообщалось, польские пограничники за сутки зафиксировали 255 попыток незаконного пересечения границы из Беларуси, в двух случаях это были большие группы мигрантов.

Напомним, в приграничных с Беларусью районах Польши со 2 сентября действует чрезвычайное положение. Находиться там, с некоторыми исключениями, могут только жители этих населенных пунктов, работающие там и представители государственных служб.

Накануне в Польше сообщили о другой попытке пересечения границы большой группой мигрантов, из них части удалось прорваться.

Беларусь 18 ноября заявила, что большинство мигрантов из лагерей на границе с Польшей переместили в пограничный транспортно-логистический центр.

Смотрите также: "Миграционная война" Лукашенко с ЕС: ключевые видео с границы.