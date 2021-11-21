У Нідерландах другу ніч поспіль пройшли коронавірусні протести з заворушеннями, 28 затриманих

У Нідерландах другу ніч поспіль пройшли протести проти підходів влади до протидії епідемії коронавірусу - в Гаазі, Рурмонді, Урку, Штейні та Бюнсхотен. У Роттердамі, де за день до того поліція застосовувала зброю і затримали понад 50 людей, цього разу було спокійно.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

У Гаазі заворушення стались у двох районах. Учасники подій палили дрібні об’єкти на вулицях і запускали важкі феєрверки. Хтось поцілив каменем у вікно швидкої, яка везла пацієнта, і розбив його. Повідомляють про сімох затриманих і п’ятьох постраждалих правоохоронців.

В Урку поліцейських закидали феєрверками, вісьмох осіб затримали за те, що вони запускали їх або мали з собою.

У Рурмонді в одному з районів десятки молодих людей закидали поліцію феєрверками. Поліція розігнала натовп і затримала щонайменш 12 людей, у яких були з собою феєрвеки та петарди, або як не показали ідентифікаційні документи.

У Штейні в заворушеннях брали участь близько 60 молодих людей, які теж кидались петардами у правоохоронців. Повідомляють про одного затриманого. У Бюнсхотені з двадцять молодих людей запускали феєрверки і підпалили сміттєвий бак.

В Ейндховені поліція заздалегідь почала чергувати на вулицях, тому що в Telegram-чатах були заклики до протесту, але у підсумку в місті було спокійно.

Повідомляють про інциденти і на двох стадіонах у зв’язку з тим, що матчі з присутністю глядачів заборонили. В одному випадку фанати все одно прорвалися на стадіон під час гри і вийшли на поле, через що матч зупиняли; під іншим молоді люди почали кидатись феєрверками у поліцію.

Нагадаємо, минулої зими невдоволення "коронавірусною" комендантською годиною у Нідерландах теж вилилося у протести, які місцями переросли в сутички з поліцією, підпали авто і погроми магазинів.