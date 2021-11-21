Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Нідерландах другу ніч поспіль пройшли коронавірусні протести з заворушеннями, 28 затриманих

Неділя, 21 листопада 2021, 10:02

У Нідерландах другу ніч поспіль пройшли протести проти підходів влади до протидії епідемії коронавірусу - в Гаазі, Рурмонді, Урку, Штейні та Бюнсхотен. У Роттердамі, де за день до того поліція застосовувала зброю і затримали понад 50 людей, цього разу було спокійно.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

У Гаазі заворушення стались у двох районах. Учасники подій палили дрібні об’єкти на вулицях і запускали важкі феєрверки. Хтось поцілив каменем у вікно швидкої, яка везла пацієнта, і розбив його. Повідомляють про сімох затриманих і п’ятьох постраждалих правоохоронців. 

В Урку поліцейських закидали феєрверками, вісьмох осіб затримали за те, що вони запускали їх або мали з собою. 

У Рурмонді в одному з районів десятки молодих людей закидали поліцію феєрверками. Поліція розігнала натовп і затримала щонайменш 12 людей, у яких були з собою феєрвеки та петарди, або як не показали ідентифікаційні документи. 

У Штейні в заворушеннях брали участь близько 60 молодих людей, які теж кидались петардами у правоохоронців. Повідомляють про одного затриманого. У Бюнсхотені з двадцять молодих людей запускали феєрверки і підпалили сміттєвий бак. 

В Ейндховені поліція заздалегідь почала чергувати на вулицях, тому що в Telegram-чатах були заклики до протесту, але у підсумку в місті було спокійно. 

Повідомляють про інциденти і на двох стадіонах у зв’язку з тим, що матчі з присутністю глядачів заборонили. В одному випадку фанати все одно прорвалися на стадіон під час гри і вийшли на поле, через що матч зупиняли; під іншим молоді люди почали кидатись феєрверками у поліцію.  

Нагадаємо, минулої зими невдоволення "коронавірусною" комендантською годиною у Нідерландах теж вилилося у протести, які місцями переросли в сутички з поліцією, підпали авто і погроми магазинів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Нідерланди Коронавірус Карантин
powered by lun.ua

Статті

З Росії без любові. Як Путін не виконав прощальне прохання Меркель

Ангела Меркель, на жаль, засвідчила, що наприкінці канцлерського терміну втрачає політичну "чуйку". Це очевидно із непублічної "нормандської" історії...
19 листопада 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Разом із НАТО у кіберпросторі: для чого потрібен Національний хакатон із кіберзахисту

Віднедавна в НАТО оголосили кіберпростір новим виміром проведення військових операцій. Кібератаки, особливо з боку північного сусіда – звичне явище для України...
19 листопада 2021 — Оксана Горбач, Центр стратегічних комунікацій "СтратКом Україна"

Як Лавров вбиває "Нормандію" та чому МЗС РФ зробило Україні несподіваний подарунок

Лавров вирішив, що готовий понести навіть іміджеві втрати. А вони є серйозними: дії МЗС РФ знищують залишки довіри Заходу до переговорів із Москвою.
18 листопада 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда