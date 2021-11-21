В Нидерландах вторую ночь подряд прошли коронавирусные протесты с беспорядками

В Нидерландах вторую ночь подряд прошли протесты против решений властей для противодействия эпидемии коронавируса – в Гааге, Рурмонде, Урке, Штейне и Бюнсхотене. В Роттердаме, где днем ​​ранее полиция применила оружие и задержали более 50 человек, в этот раз было спокойно.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

В Гааге беспорядки произошли в двух районах. Участники событий жгли мелкие объекты на улицах и запускали тяжелые фейерверки. Кто-то попал камнем в окно скорой, которая везла пациента, и разбил его. Сообщают о семи задержанных и пятерых пострадавших правоохранителях.

В Урке полицейских забросали фейерверками, восьмерых человек задержали за то, что они запускали их или имели с собой.

В Рурмонде в одном из районов десятки молодых людей забросали полицию фейерверками. Полиция разогнала толпу и задержала по меньшей мере 12 человек, у которых были с собой фейервеки и петарды или как не показали идентификационные документы.

В Штейне в беспорядках принимали участие около 60 молодых людей, которые тоже бросались петардами в милицию. Сообщают об одном задержанном. В Бюнсхотене из двадцати молодых людей запускали фейерверки и подожгли мусорный бак.

В Эйндховене полиция заранее начала дежурить на улицах, потому что в Telegram-чатах были призывы к протесту, но в итоге в городе было спокойно.

Сообщается об инцидентах и ​​на двух стадионах в связи с тем, что матчи с присутствием зрителей запретили. В одном случае фанаты все равно прорвались на стадион во время игры и вышли на поле, из-за чего матч останавливали; под другим - начали бросаться фейерверками в полицию.

Напомним, прошлой зимой недовольство "коронавирусным" комендантским часом в Нидерландах тоже вылилось в протесты, местами переросшие в столкновения с полицией, поджоги авто и погромы магазинов.