У Нідерландах - 130 арештів після третього вечора "коронавірусних" протестів

У Нідерландах після третього поспіль вечора протестів проти комендантської години затримали 131 особу, але в цілому ситуація була значно спокійнішою, ніж у попередні дні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

Цього разу правоохоронці ефективніше підготувалися до заворушень, заздалегідь відправивши у ризикові райони додаткові сили та посилено контактуючи з місцевою громадою. Додаткову роль зіграло й те, що найбільш активні учасники заворушень були затримані в попередні дні.

Найбільше людей - 81 - затримали під час сутичок між протестувальниками та поліцією у Роттердамі.

Певний час ситуація була напруженою в Осдорпі, районі Амстердама. Деякі з молодих людей, що повиходили на вулиці, кидалися петардами, але обійшлося без насильства - через значну присутність поліції.

У поліції повідомили, що більшості затриманих як вчора, так і в попередні дні - молодші 25 років, а значній кількості немає і 18.

У поліції попередили, що відповідальність може загрожувати і за поширення прямого заклику до протестів. У Західному Брабанті сімох молодих людей вже ідентифікували та затримали за підбурюючі пости й коментарі.

Один з них, 18-річний хлопець, закликав приносити запальні снаряди та феєрверки.

У Маастрихті, Гертогенбосі та місті Бреда на початку вечора на вулиці вийшли футбольні фанати, заявивши, що хочуть захистити свої міста від чергових погромів. З настанням комендантської години о 9 вечора вони розійшлися додому.

Нагадаємо, у низці міст Нідерландів вдень 24 січня або надвечір, невдовзі перед початком комендантської години, почалися протести проти карантинних обмежень, що переросли у сутички з поліцією, підпали авто та погроми магазинів. Того дня затримали понад 300 осіб.

Заворушення продовжились і в понеділок, 25 січня.