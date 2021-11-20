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Після заворушень у Роттердамі затримали понад 50 людей

Субота, 20 листопада 2021, 15:54

Поліція Нідерландів повідомила про затримання 51 особи в результаті заворушень у Роттердамі в ніч на суботу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія NOS.

Під час заворушень у центрі Роттердама минулого вечора та вночі двоє людей отримали вогнепальні поранення. Вони в лікарні, повідомили в поліції.

Національне управління карного розшуку перевіряє, чи були постраждалі поранені в результаті дій поліції . У поліції кажуть, що двоє постраждалих є протестувальниками. Під час сутичок офіцери робили попереджувальні постріли і в окремі випадки стріляли в учасників заворушень.

Під час заворушень також постраждали офіцери. Один з них з травмою ноги був доставлений до лікарні, іншому поліцейському медики надали допомогу на місці. Значна кількість поліцейських отримала легкі поранення та пошкодження слуху через використання піротехніки.

Наразі заарештовано 51 особу. Близько половини з них - неповнолітні, повідомляє поліція. Бунтівники приїхали з різних куточків країни.

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Нідерланди
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