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У Німеччині офіційно сформували нову урядову коаліцію

Середа, 24 листопада 2021, 17:08

Німецька Соціал-демократична партія, "Зелені" та Вільні демократи офіційно оголосили про формування нової урядової коаліції.

Представлення відбулося у Берліні разом із публікацією коаліційної угоди, повідомляє "Європейська правда".

"Світлофор увімкнувся", - сказав на пресконференції лідер СДПН Олаф Шольц, маючи на увазі назву "світлофорна коаліція", яку вона отримала через кольори трьох партій.

"Нас об’єднує бажання зробити країну кращою. Метою коаліції є не пошук найменшого спільного знаменника, а політика великого ефекту", - сказав Шольц.

Лідер СДПН отримає посаду канцлера Німеччини, тоді як співлідерка "зелених" Анналена Бербок очолить Міністерство закордонних справ.

Нова коаліція має більшість у Бундестазі, і очікується, що уряд складе присягу у грудні після того, як партії проголосують за коаліційну угоду.

Угода нового уряду Німеччини містить пункт, в якому вказана готовність підтримувати рух України до членства в Європейському Союзі.

Більше про політичний шлях і погляди Бербок читайте у статті: Життя після Меркель: хто така Анналена Бербок і якою буде "зелена" влада Німеччини.

Дивіться також відео на Youtube-каналі "Європейської правди" Перші рішення влади Німеччини про Донбас та рух України до ЄС.

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