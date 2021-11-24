Новий уряд Німеччини: партії поділили портфелі, МЗС очолить співлідерка "Зелених" - ЗМІ

Партії-учасниці майбутнього уряду Німеччини на чолі з соціал-демократом Олафом Шольцом домовились про розподіл посад у кабінеті міністрів, за яким зовнішньополітичне відомство очолить співлідерка "Зелених" Анналена Бербок.

Про це повідомило німецьке видання Bild, пише "Європейська правда".

Як повідомлялося, німецькі соціал-демократи, які набрали найбільше голосів на виборах, а також "Зелені" та вільні демократи завершили перемовини про коаліційну угоду та презентують її пообіді 24 листопада.

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Кандидатури міністрів ще не відомі та очікується, що партії оголосять їх протягом наступного тижня. Однак, за інформацією Bild, вже відомо, що МЗС очолить співлідерка "Зелених" Анналена Бербок.

Інший співлідер партії "Зелених" Роберт Габек очолить "суперміністерство" з питань клімату та економіки.

Лідер вільних демократів Крістіан Лінднер, за даними ЗМІ, стане міністром фінансів.

Згалом розподіл портфелів виглядатиме так: cоціал-демократам відійде посада канцлера, міністрів внутрішніх справ та оборони, міністра з питань будівництва та житла, міністра з питань праці і соціальної політики, міністра охорони здоров’я та міністра з економічного співробітництва.

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Представники "Зелених" очолять міністерство економіки та клімату, міністерство закордонних справ, міністерство сім'ї, міністерство з питань сільського господарства та міністерство з питань довкілля.

Вільні демократи очолять міністерство фінансів, міністерство юстиції, міністерство транспорту і міністерство освіти та досліджень.

Крім того, за інформацією Spiegel, на переговорах "Зелені" забезпечили собі право запропонувати наступного єврокомісара від Німеччини.

Більше про політичний шлях і погляди Бербок читайте у статті: Життя після Меркель: хто така Анналена Бербок і якою буде "зелена" влада Німеччини.