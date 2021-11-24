В Германии официально сформировали новую правительственную коалицию

Немецкая Социал-демократическая партия, "Зеленые" и Свободные демократы официально объявили о формировании новой правительственной коалиции.

Представление состоялось в Берлине вместе с публикацией коалиционного соглашения, сообщает "Европейская правда".

"Светофор включился", - сказал на пресс-конференции лидер СДПГ Олаф Шольц, имея в виду название "светофорная коалиция", которое она получила из-за цветов трех партий.

"Нас объединяет желание сделать страну лучше. Цель коалиции - не поиск малейшего общего знаменателя, а политика большого эффекта", - сказал Шольц.

Лидер СДПГ получит должность канцлера Германии, тогда как сопредседатель "Зеленых" Анналена Бербок возглавит Министерство иностранных дел.

Новая коалиция имеет большинство в Бундестаге, и ожидается, что правительство примет присягу в декабре после того, как партии проголосуют за коалиционное соглашение.

Больше о политическом пути и взглядах Бербок читайте в статье: Жизнь после Меркель: кто такая Анналена Бербок и какой будет "зеленая" власть Германии.

Смотрите также видео на Youtube-канале "Европейской правды" Первые решения властей Германии о Донбассе и движении Украины в ЕС.