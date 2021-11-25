Адміністрація Байдена хоче виключити санкції проти "Північного потоку-2" з оборонного бюджету - ЗМІ

Адміністрація Байдена намагається домогтися у Конгресі скасування положень про санкції стосовно російського газопроводу "Північний потік-2", включені до щорічного оборонного бюджету.

Про це повідомив у четвер журнал Foreign Policy, пише "Європейська правда".

Держсекретар Ентоні Блінкен та його високопоставлені помічники дзвонили до офісів Сенату минулого тижня, закликаючи сенаторів скасувати поправки, які передбачають штрафи проти низки організацій, залучених у проєкті.

Повідомляється, що адміністрація намагалася відмовити сенаторів від спроб накласти санкції на німецькі організації, які беруть участь у будівництві трубопроводу, що викликало гнів республіканців у Конгресі.

Демократи також вважають, що ці поправки можуть послабити можливість виконавчої влади вводити та продовжувати санкції, забезпечувати їх дотримання та видавати ліцензії, що може стати прецедентом для інших санкційних режимів.

Палата представників вже ухвалила версію законопроєкту про оборонний бюджет, яка включає положення про подальші санкції щодо проєкту трубопроводу. У версії документа Сенату також є чотири поправки, які передбачають санкції проти "Північного потоку-2".

Представники адміністрації також попередили, що важливо не відштовхнути Німеччину, яка буде життєво важливим союзником у введенні заходів, якщо Росія знову вторгнеться в Україну.

Як повідомлялося, ​​голова комітету Сенату США з закордонних справ Боб Менендес вніс поправку, яка спричинить каскад санкцій проти високопоставлених російських чиновників, газопроводу "Північний потік-2", великих фінансових установ, трансакцій з державним боргом тощо у разі вторгнення в Україну.

Президент України Володимир Зеленський публічно закликав сенаторів підтримати цю поправку, намагаючись заблокувати трубопровід.