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Администрация Байдена хочет исключить санкции против "Северного потока-2" из оборонного бюджета - СМИ

Четверг, 25 ноября 2021, 07:58

Администрация Байдена пытается добиться в Конгрессе отмены положений о санкциях в отношении российского газопровода "Северный поток-2", включенных в ежегодный оборонный бюджет.

Об этом сообщил в четверг журнал Foreign Policy, пишет "Европейская правда".

Госсекретарь Энтони Блинкен и его высокопоставленные помощники звонили в офисы Сената на прошлой неделе, призывая сенаторов отменить поправки, предусматривающие штрафы против ряда привлеченных к проекту организаций.

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Сообщается, что администрация пыталась отговорить сенаторов от попыток наложить санкции на участвующие в строительстве трубопровода немецкие организации, что вызвало гнев республиканцев в Конгрессе.

Демократы также считают, что эти поправки могут ослабить возможность исполнительной власти вводить и продлевать санкции, обеспечивать их соблюдение и выдавать лицензии, что может стать прецедентом для других санкционных режимов.

Палата представителей уже приняла версию законопроекта об оборонном бюджете, которая включает положения о дальнейших санкциях против проекта трубопровода. В версии документа Сената есть также четыре поправки, которые предусматривают санкции против "Северного потока-2".

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Представители администрации также предупредили, что важно не оттолкнуть Германию, которая будет жизненно важным союзником во введении мер, если Россия снова вторгнется в Украину.

Как сообщалось, глава комитета Сената США по иностранным делам Боб Менендес внес поправку, которая повлечет за собой каскад санкций против высокопоставленных российских чиновников, газопровода "Северный поток-2", крупных финансовых учреждений, трансакций с государственным долгом и т.п. в случае вторжения в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский публично призвал сенаторов поддержать эту поправку, пытаясь заблокировать трубопровод.

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Северный поток-2 Германия Байден
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