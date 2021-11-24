У німецькій коаліційній угоді не згадали про "Північний потік-2"

Партії, які формують майбутній уряд Німеччини, не згадали про "Північний потік-2" у коаліційній угоді.

Текст угоди є в розпорядженні "Європейської правди".

В угоді вказується "незамінність" природного газу у перехідний період.

"Природний газ незамінний для перехідного періоду", - йдеться в угоді.

Разом з тим партії заявили про наміри прискорити розширення застосування відновлюваних джерел енергії.

"Ми прискорюємо масове розширення відновлюваних джерел енергії та будівництво модернізованих газових електростанцій, щоб задовольнити зростаючий попит на електроенергію протягом наступних кількох років за конкурентними цінами. Газові електростанції, необхідні для забезпечення безпеки постачання через відновлювані джерела енергії, мають бути побудовані таким чином, щоб їх можна було перевести на кліматично нейтральні гази" - йдеться у тексті угоди.

Як відомо, "Зелені", які увійдуть до нового уряду, виступають проти "Північного потоку-2". Співголова "Зелених" Анналена Бербок, яка очолить МЗС, наприкінці жовтня звинуватила Росію в "шантажі" у зв'язку з високими цінами на енергоносії по всій Європі, заявивши, що Москва намагається використати Німеччину для запуску газопроводу "Північний потік-2".