США закликає Берлін використати "Північний потік-2" для стримування нової агресії РФ - ЗМІ

Впродовж останніх днів Сполучені Штати Америки за допомогою дипломатичних каналів попередили Німеччину та інших союзників про небезпеку ескалації конфлікту між Росією та Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це, посилаючись на власні джерела, пише німецька газета Süddeutsche Zeitung.

Згідно з інформацією видання, США звернулися до Європейської зовнішньополітичної служби, а також до міністерств закордонних справ у Берліні, Парижі та Лондоні.

У Берліні Вашингтон спілкується як з урядом Ангели Меркель, так і на учасниками потенційної "світлофорної" коаліції

Сполучені Штати полягають на тому, щоб як важіль тиску на Кремль Німеччина використовувала суперечливий газопровід "Північний потік-2", який поки не отримав дозволу на експлуатацію. Американська сторона очікує, що Берлін зупинить або принаймні перегляне процедуру сертифікації трубопроводу.

Нагадаємо, західні ЗМІ, зокрема Politico та The Washington Post оприлюднили данні, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки на кордоні з Україною. Пізніше цю інформацію підтвердив представник Пентагону Джон Кірбі. За його словами, концентрація російських військ носить масштабний характер.

При цьому українська влада публічно спростовую факт концентрації військ РФ біля кордонів.

Напочатку тижня голова ЦРУ Вільям Бернс прибув до Москви, щоб "попередити Кремль, що США уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону України". За результатами цього візиту у Сполучених Штатах сподіваються краще зрозуміти плани РФ: чи мова йде про підготовку до вторгнення, чи у РФ просто проводять навчання, намагаючись тим самим залякати Україну.