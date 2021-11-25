"Ла-Манш не має стати кладовищем": Макрон хоче обговорення у ЄС через міграційну кризу

Президент Франції Еммануель Макрон після масової загибелі нелегальних мігрантів у Ла-Манші заявив, що хоче обговорення на рівні ЄС з приводу того, як перекрити цей міграційний маршрут.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Нагадаємо, 24 листопада біля берегів Франції перекинувся човен з мігрантами. Спершу повідомлялося, що потонули 27 людей, згодом з’ясувалось, що загиблих - щонайменш 31.

"Франція не допустить, щоб Ла-Манш перетворювався на кладовище", - відреагував на трагедію Еммануель Макрон. Він заявив, що для цього передусім потрібно посилити присутність агентства Frontex, а також зібрати зустріч міністрів європейських країн, що зіткнулися з міграційними кризами. Він висловився також за активніший пошук і покарання людей, які організовують пересування мігрантів цими маршрутами.

Міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен висловив невдоволення тим, як зі свого боку реагує на міграцію Британія, та заявив, що Франція "не повинна сама" боротися з нелегальною міграцією, тому що ті, хто це організовує, діють на території низки країн.

На ранок у Франції повідомили про затримання п'ятьох людей, які ймовірно причетні до організації нелегальних переправлень через Ла-Манш.

Прем’єр Британії Борис Джонсон зі свого боку закликав Францію посилити зусилля для того, щоб запобігати відправленням мігрантів через Ла-Манш, пише DPA.

"Ця трагедія показує, що ті бандити, що відправляють людей в море на цих ненадійних плавзасобах, не зупиняються ні перед чим. Але, боюсь, це свідчить також, що операція, яку здійснюють наші друзі на своїх берегах, і на яку Британія виділила 54 млн фунтів стерлінгів для патрулювання берегів і техпідтримки - цього недостатньо", - сказав Джонсон.

Він сказав, що запропонує збільшити підтримку з Британії та що варто було би організувати спільну місію на узбережжі, звідки найчастіше відправляються човни з нелегалами. "Сподіваюся, це прийнятно, з огляду на те, що сталося", - додав Борис Джонсон.

У середу ввечері відбулася розмова Бориса Джонсона та Еммануеля Макрона. Згідно з комюніке Лондона, сторони погодилися з необхідністю посилити спільні зусилля для запобігання таким небезпечним мандрівкам та боротьби зі злочинцями, які наражають життя людей на небезпеку, а також - посилити співпрацю на європейському рівні.

Попри те, що відправленням намагаються запобігати, а сама дорога морем через Ла-Манш є небезпечною, маршрут продовжує приваблювати нових людей.

За даними британських служб, з початку 2021 року до берегів Сполученого Королівства на малих човнах дісталися близько 22 тисяч людей. До останньої трагедії було відомо про трьох загиблих і чотирьох зниклих безвісти.