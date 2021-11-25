"Ла-Манш не должен стать кладбищем": Макрон хочет обсуждения в ЕС миграционного кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон после массовой гибели нелегальных мигрантов в Ла-Манше заявил, что хочет обсуждения на уровне ЕС по поводу того, как перекрыть этот миграционный маршрут.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Напомним, 24 ноября у берегов Франции перевернулась лодка с мигрантами. Сначала сообщалось, что утонули 27 человек, впоследствии выяснилось, что погибших - по меньшей мере 31.

"Франция не допустит, чтобы Ла-Манш превращался в кладбище", - отреагировал на трагедию Эммануэль Макрон. Он заявил, что для этого, прежде всего, нужно усилить присутствие агентства Frontex, а также собрать встречу министров европейских стран, столкнувшихся с миграционными кризисами. Он высказался также за более активный поиск и наказание людей, организующих передвижение мигрантов по этим маршрутам.

Министр внутренних дел Жераль Дарманен выразил недовольство тем, как со своей стороны реагирует на миграцию Британия, и заявил, что Франция "не должна сама" бороться с нелегальной миграцией, потому что те, кто это организует, действуют на территории ряда стран.

На утро во Франции сообщили о задержании пяти человек, которые, вероятно, причастны к организации нелегальных переправок через Ла-Манш.

Премьер Британии Борис Джонсон со своей стороны призвал Францию ​​усилить усилия для того, чтобы предотвращать отправку мигрантов через Ла-Манш, пишет DPA.

"Эта трагедия показывает, что бандиты, отправляющие людей в море на этих ненадежных плавсредствах, не останавливаются ни перед чем. Но, боюсь, это свидетельствует также, что операция, которую совершают наши друзья на своих берегах и на которую Британия выделила 54 млн фунтов стерлингов для патрулирования берегов и техподдержки – этого недостаточно", – сказал Джонсон.

Он сказал, что предложит увеличить поддержку из Британии и что стоило бы организовать совместную миссию на побережье, откуда чаще всего отправляются лодки с нелегалами. "Надеюсь, это приемлемо, учитывая произошедшее", - добавил Борис Джонсон.

В среду вечером состоялся разговор Бориса Джонсона и Эммануэля Макрона. Согласно коммюнике Лондона, стороны согласились с необходимостью усилить совместные усилия для предотвращения таких опасных путешествий и борьбы с преступниками, подвергающими жизни людей опасностью, а также - усилить сотрудничество на европейском уровне.

Несмотря на то, что отправления пытаются предотвращать, а сама дорога по морю через Ла-Манш опасна, маршрут продолжает привлекать новых людей.

По данным британских служб, с начала 2021 года до берегов Соединенного Королевства на малых лодках добрались около 22 тысяч человек. До последней трагедии было известно о трех погибших и четырех пропавших без вести.