Низка світових столиць розробляють санкції проти РФ на випадок ескалації - Кулеба

На тлі нарощування Росією військ біля кордонів України у низці світових столиць розробляють конкретні економічні заходи проти російської економіки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в четвер заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами, тональність сигналів з боку міжнародної спільноти на адресу Кремля в останній час стала значно жорсткішою.

Читайте також Як Захід змінив думку української влади щодо реальності нового вторгнення РФ

Міністр відзначив, що ЄС, НАТО, США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Швеція, країни Балтії, Польща та низка інших партнерів вже підтримали Україну та застерегли Росію від ескалації.

"У низці світових столиць розробляються конкретні економічні заходи, які здатні зробити боляче російській економіці та гаманцям російських багатіїв", - заявив глава МЗС.

Він додав, що Україна паралельно отримує нове посилення обороноздатності й нове озброєння української армії.

"Ми не намагаємось вгадати, що в голові у Путіна, це невдячна справа. Ми працюємо над тим, щоб у ній з’явилося чітке розуміння: новий напад на Україну буде занадто дорого коштувати, тому краще цього не робити", - наголосив глава українського МЗС.

Читайте також: Загроза нового нападу РФ: про що Пентагон попередив Єрмака та Кулебу