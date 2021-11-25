Ряд мировых столиц разрабатывают санкции против РФ на случай эскалации

На фоне наращивания Россией войск у границ Украины в ряде мировых столиц разрабатывают конкретные экономические меры против российской экономики.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в четверг заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, тональность сигналов со стороны международного сообщества в адрес Кремля в последнее время ужесточилась.

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Министр отметил, что ЕС, НАТО, США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Швеция, страны Балтии, Польша и ряд других партнеров уже поддержали Украину и предостерегли Россию от эскалации.

"В ряде мировых столиц разрабатывают конкретные экономические меры, способные сделать больно российской экономике и кошелькам российских богачей", - заявил глава МИД.

Он добавил, что Украина параллельно получает новое усиление обороноспособности и новое вооружение для украинской армии.

"Мы не пытаемся угадать, что в голове у Путина, это неблагодарное дело. Мы работаем над тем, чтобы у него появилось четкое понимание: новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить, поэтому лучше этого не делать", - подчеркнул глава украинского. МИД.

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