На півдні Італії через негоду закривають школи і кладовища

У середу 3 листопада на півдні Італії очікують сильні зливи і штормовий вітер, через негоду щонайменш декілька міст вирішили закрити школи і кладовища.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Служба цивільного захисту видала попередження про підвищену небезпеку для всього регіону Кампанія.

Мер Неаполя видав вказівку закрити більшість кладовищ - з міркувань, що падіння гілок може призвести до травмування і загибелі людей.

На курортному острові Іскія поруч з Неаполітанською затокою закрили школи.

Погода створює труднощі не лише для півдня країни. Венеція вчергове за останні дні чекає високий приплив, з 6 години вечора місто активує систему шлюзів Mose для захисту від підтоплення.

Минулого тижня від шторму і підтоплень постраждали острів Сицилія та південний регіон Калабрія, одна людина загинула.