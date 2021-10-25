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Південь Італії потерпає від негоди, одна людина загинула

Понеділок, 25 жовтня 2021, 13:01

Італійський острів Сицилія та південний регіон Калабрія на вихідних постраждали від штормового вітру і злив, внаслідок негоди загинула одна людина.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють італійські ЗМІ, серед яких ANSA.

Рятувальники здійснили 580 виїздів, допомагаючи людям, що опинилися серед високої води, а також у зв’язку з падінням дерев, пошкодженням дахів та інших конструкцій. Зливи спричинили численні підтоплення. 

Повідомляють про одного загиблого на Сицилії у провінції Катанія, 67-річного чоловіка. Його та дружину почали шукати ще у неділю після того, як інший водій, який теж виявився заблокованим у своєму авто серед потоку брудної води, розповів, що пара вирішила вибратись зі свого автомобіля самостійно і їх обох збило з ніг потоком. Чоловіка знайшли далеко від місця, де їх останній раз бачив свідок.

 

У схожій ситуації опинилась ще одна подружня пара, їх знайшли живими пізно ввечері та превентивно госпіталізували.

Негода спричинила проблеми і для повітряного сполучення, скасували десятки рейсів. 

У Катанії на Сицилії вирішили у понеділок залишити закритими школи і парки. 

Для Сицилії, Калабрії, Базилікати та Апулії залишили штормове попередження і на понеділок.  

Нагадаємо, минулого тижня низка країн Європи постраждали від буревіїв, у Польщі внаслідок негоди загинули 4 людини.

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Італія стихійні лиха
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