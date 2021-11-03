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На юге Италии из-за непогоды закрывают школы и кладбища

Среда, 3 ноября 2021, 13:21

В среду 3 ноября на юге Италии ожидают сильные ливни и штормовой ветер, из-за непогоды по меньшей мере несколько городов решили закрыть школы и кладбища.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Служба гражданской защиты выдала предупреждение о повышенной опасности для всего региона Кампания.

Мэр Неаполя издал указание закрыть большинство кладбищ – из соображений, что падение ветвей может привести к травмированию и гибели людей.

На курортном острове Иския рядом с Неаполитанским заливом закрыли школы.

Погода создает затруднения не только для юга страны. Венеция в очередной раз за последние дни ждет высокий приток, с 6 часов вечера город активирует систему шлюзов Mose для защиты от подтопления.

На прошлой неделе от шторма и подтоплений пострадали остров Сицилия и южный регион Калабрия, один человек погиб.

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Италия стихийные бедствия
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