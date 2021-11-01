У Венеції чекають високий приплив, задіють систему шлюзів

В італійській Венеції увечері 1 листопада чекають високий приплив, у зв’язку з чим готуються задіяти систему шлюзів Mose.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ANSA.

Закривати шлюзи почнуть близько 6 години вечора, але вже зараз технічна команда в режимі підвищеної готовності.

За прогнозами, на 20:45 рівень води може досягнути 125 сантиметрів. Найбільш імовірно, закривати шлюзи доведеться також у наступні два дні.

Систему захисту від повеней Mose, вартістю в кілька мільярдів євро, ввели в експлуатацію у 2020 році - з майже десятирічною затримкою. У жовтні 2020 року вона вперше успішно захистила місто.

Втім, на початку грудня Венецію все ж затопило - через помилку у прогнозі шлюзи не почали закривати вчасно.