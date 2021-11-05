Німеччина другий день б’є "рекорди" нових випадків COVID-19

Органи охорони здоров’я Німеччини другий день поспіль повідомляють про новий максимум випадків коронавірусної інфекції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Інституту Роберта Коха.

5 листопада RKI повідомив про 37 120 нових випадків підтвердженої інфекції, найбільше від початку пандемії, наводить дані видання SZ.

Попередній максимуму, 33 949 випадків, у Німеччині зафіксували у четвер 4 листопада.

Водночас, німецькі ЗМІ наголошують, достеменно не відомо, який вплив на рекордну статистику мали запізнілі повідомлення про нові випадки через свято Всіх Святих.

Тиждень тому значення нових інфекцій становило 24 668 випадків за добу.

По всій Німеччині зафіксовано 154 додаткові випадки смерті, тоді як тиждень тому їх було 121.

Загальнонаціональна семиденна захворюваність склала 169,9 на 100 тисяч осіб і вже перевищила максимум третьої хвилі навесні. 26 квітня цей показник був 169,3.

Найвище семиденне значення захворюваності за всю пандемію було під час другої хвилі 22 грудня 2020 року і складало 197,6.

Кількість хворих на коронавірус, які надійшли до лікарень на 100 тисяч жителів протягом семи днів, зросла до 3,73. У середу було 3,62. Попередній максимум, близько 15,5, фіксували минулого Різдва.

Німеччина переживає "пандемію невакцинованих", заявив напередодні міністр охорони здоров'я Єнс Шпан. Він закликав до більш жорстких дій, щоб приборкати відродження спалаху коронавірусу.

Понад 66% населення повністю вакциновані в Німеччині, але Шпан висловив невдоволення тим, що темпи вакцинації сповільнилися і значна група людей у віці від 18 до 59 років залишається невакцинованою.