Глава МОЗ Німеччини заявив про "пандемію невакцинованих" у країні

Німеччина переживає "пандемію невакцинованих", заявив міністр охорони здоров'я Єнс Шпан, і закликав до більш жорстких дій, щоб приборкати відродження спалаху коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Die Welt.

"Ми переживаємо пандемію серед нещеплених. Якби всі були вакциновані, у відділеннях інтенсивної терапії було б значно менше пацієнтів із COVID-19", - наголосив Шпан.

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"У деяких регіонах Німеччини ліжка у відділеннях інтенсивної терапії знову закінчуються", - додав він.

Інститут Роберта Коха повідомив, що за останні 24 години в країні було зафіксовано 20 398 випадків захворювання, 194 людини померли.

За словами міністра, його оголошення закінчення епідемічної ситуації багато людей неправильно зрозуміли.

"Пандемія ще не закінчилася. Якщо мої висловлювання можна було зрозуміти таким чином, я висловився недостатньо зрозуміло", - зазначив міністр на брифінгу у середу.

Динаміка госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом у Німеччині Джерело: BILD

За його словами, щоб пережити наступну коронавірусну зиму, передусім необхідна особиста відповідальність. Це означає вакцинацію, носіння масок та дотримання правил соціального дистанціювання і гігієни.

Він наголосив на необхідності посиленого контролю за дотриманням вимоги 2G. Йдеться про доступ до закладів лише для тих, хто geimpft (вакцинований) чи genesen (одужав). За його словами, необхідно штрафувати порушників.

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"Свідоцтво про вакцинацію у Римі за день перевіряли частіше, ніж у Німеччині за чотири тижні. 2G не має нічого спільного з залякувннями з приводу вакцинації, це дозволяє уникнути локального навантаження системи охорони здоров'я", - сказав міністр.

Шпан також підтримав концепцію обов'язкового тестування у будинках для людей похилого віку, включаючи тести для тих, хто був вакцинований, і для тих, хто одужав, та виступив за широку кампанію ревакцинації населення.

Понад 66% населення повністю вакциновані в Німеччині, але Шпан висловив невдоволення тим, що темпи вакцинації сповільнилися і значна група людей у віці від 18 до 59 років залишається невакцинованою.