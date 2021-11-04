Кількість нових випадків зараження в Німеччині досягла піка

Німецький Інститут Роберта Коха повідомив про новий максимум заражень коронавірусом із майже 34 тисячами нових випадків за добу.

Як повідомляє "Європейська правда", оновлені дані наводять 4 листопада німецькі ЗМІ, зокрема Spiegel Onilne.

Кількість нових випадків зараження в Німеччині перевищила рівень третьої хвилі навесні. 22 квітня цей показник становив 29 518, нині Інститут Роберта Коха повідомив про 33 949 нових випадків коронавірусної інфекції.

Це також на 172 випадки більше, ніж було 18 грудня 2020 року, коли було зареєстровано 33 777 нових випадків.

По всій Німеччині за 24 години було зафіксовано 165 смертей, тоді як тиждень тому було 126 смертей.

Кількість хворих на коронавірус на 100 000 жителів, які надійшли в клініки протягом семи днів, у середу склала 3,62. Це найважливіший параметр для можливого посилення обмежень щодо коронавірусу. Попередній максимум був близько 15,5 минулої зими під час Різдва.

Німеччина переживає "пандемію невакцинованих", заявив напередодні міністр охорони здоров'я Єнс Шпан. Він закликав до більш жорстких дій, щоб приборкати відродження спалаху коронавірусу.

Понад 66% населення повністю вакциновані в Німеччині, але Шпан висловив невдоволення тим, що темпи вакцинації сповільнилися і значна група людей у віці від 18 до 59 років залишається невакцинованою.