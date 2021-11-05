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Германия второй день бьет "рекорды" новых случаев COVID-19

Пятница, 5 ноября 2021, 09:20

Органы здравоохранения Германии второй день подряд сообщают о новом максимуме случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.

5 ноября RKI сообщил о 37 120 новых случаях подтвержденной инфекции, больше всего с начала пандемии, приводит данные издания SZ.

Предыдущий максимум, 33 949 случаев, в Германии зафиксировали в четверг 4 ноября.

В то же время немецкие СМИ отмечают, что точно не известно, какое влияние на рекордную статистику оказали запоздалые сообщения о новых случаях из-за праздника Всех Святых.

Неделю назад значение новых инфекций составило 24 668 случаев в сутки.

По всей Германии зафиксировано 154 дополнительных случая смерти, тогда как неделю назад их было 121.

Общенациональная семидневная заболеваемость составила 169,9 на 100 тысяч человек и уже превысила максимум третьей волны весной. 26 апреля этот показатель был 169,3.

Самое высокое семидневное значение заболеваемости за всю пандемию было во время второй волны 22 декабря 2020 года и составляло 197,6.

Количество больных коронавирусом, поступивших в больницы на 100 тысяч жителей в течение семи дней, возросло до 3,73. В среду было 3,62. Предыдущий максимум, около 15,5, фиксировали в прошедшее Рождество.

Германия переживает "пандемию невакцинированных", заявил накануне министр здравоохранения Йенс Шпан. Он призвал к более жестким действиям, чтобы обуздать новую вспышку коронавируса.

Более 66% населения полностью вакцинировано в Германии, но Шпан выразил недовольство тем, что темпы вакцинации замедлились и значительная группа людей в возрасте от 18 до 59 лет остается невакцинированной.

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