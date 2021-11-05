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Кулеба: Лавров уникає зустрічі у Нормандському форматі

П'ятниця, 5 листопада 2021, 09:35

Пропозиції Росії щодо заключного документа можливої зустрічі глав зовнішньополітичних відомств чотирьох кран у Нормандському форматі лише підтверджують, що вона продовжує уникати цієї зустрічі.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба розповів у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

"З останнього, що відбулося на дипломатичному треку: міністерство закордонних справ Російської Федерації надіслало свої пропозиції до Німеччини, Франції та України їхнє бачення того, яким має бути заключний документ потенційної зустрічі міністрів закордонних справ", - заявив Кулеба.

"Але цей документ написаний таким чином, що він не залишає жодного сумніву, окрім як підтвердження того, що міністр Лавров продовжує уникати цієї зустрічі у той час, коли ми бачимо нагнітання російської пропаганди і розкручування цього маховика гібридної війни", - сказав глава МЗС.

12 жовтня у Парижі заявили про проведення у найближчі тижні зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки". 

Ця заява з'явилася після того, як президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, а потім окремо іншу розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Водночас Лавров заявив, що зустрічі міністрів у Нормандському форматі найближчим часом не буде, і що Україна, за словами Лаврова, нібито "перекручує факти" і "не виконує минулі домовленості".

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Нормандський формат Кулеба Росія
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