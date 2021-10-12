У Парижі анонсували зустріч глава МЗС Нормандського формату в найближчі тижні

Єлисейський палац повідомив, що Париж, Берлін, Київ і Москва домовились у найближчі тижні організувати зустріч глава МЗС Нормандського формату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента Франції.

"Сторони домовились про необхідність працювати над повною реалізацією своїх висновків (під час саміту у 2019 році. – Ред.) та домовились про майбутню організацію з цією метою протягом найближчих тижнів міністерської зустрічі між Францією, Німеччиною, Росією та Україною" - йдеться у повідомленні Єлисейського палацу.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський провів переговори з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном щодо активізації переговорів по Донбасу та підготовки саміту у Нормандському форматі.

Раніше повідомлялося, що Україна виступає за те, щоб зустріч лідерів Нормандського формату відбулася до закінчення каденції Меркель.

Меркель залишатиметься на посаді канцлера до обрання нового канцлера у Бундестазі. Прогнозують, що коаліційні переговори в Німеччині можуть тривати до Різдва.

Нагадаємо, у серпні Росія внесла у санкційний список главу МЗС України Дмитра Кулебу, він назвав це помстою за Кримську платформу.

Крім того, Росія запровадила санкції проти секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

Німеччина заявила, що російські санкції проти Кулеби не є перепоною для проведення зустрічей у Нормандському форматі на рівні міністрів.

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