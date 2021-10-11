Зеленський обговорив з Меркель і Макроном підготовку нормандського саміту і ситуацію на Донбасі

Президент Володимир Зеленський провів переговори з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном щодо активізації переговорів по Донбасу та підготовки саміту у нормандському форматі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві глави держави в Twitter.

"Україна, Німеччина та Франція виступають за досягнення домовленостей стосовно узгоджених послідовних кроків, які зможуть забезпечити встановлення миру", - написав Зеленський.

Провів важливу розмову з #AngelaMerkel та @EmmanuelMacron щодо активізації переговорів для закінчення війни на #Донбасі та підготовки саміту #N4. 🇺🇦, 🇫🇷 і 🇩🇪 виступають за досягнення домовленостей стосовно узгоджених послідовних кроків, які зможуть забезпечити встановлення миру. pic.twitter.com/a91mMGG1kw — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2021

В Офісі президента додали, що "сторони відзначили, що очікують від цього саміту конструктиву та досягнення домовленостей щодо узгоджених послідовних кроків, які зможуть забезпечити встановлення стійкого миру на Донбасі".

"Лідери трьох держав обговорили пропозиції щодо домовленостей, які могли б бути розглянуті на саміті в Нормандському форматі", - зазначили в ОП.

Раніше повідомлялося, що Україна виступає за те, щоб зустріч лідерів Нормандського формату відбулася до закінчення каденції Меркель.

Меркель залишатиметься на посаді канцлера до обрання нового канцлера у Бундестазі. Прогнозують, що коаліційні переговори в Німеччині можуть тривати до Різдва.

Нагадаємо, у серпні Росія внесла у санкційний список главу МЗС України Дмитра Кулебу, він назвав це помстою за Кримську платформу.

Крім того, Росія запровадила санкції проти секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

Німеччина заявила, що російські санкції проти Кулеби не є перепоною для проведення зустрічей у "нормандському форматі" на рівні міністрів.

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