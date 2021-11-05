Кулеба: Лавров избегает встреч в Нормандском формате

Предложения России по поводу заключительного документа возможной встречи глав внешнеполитических ведомств четырех стран в Нормандском формате лишь подтверждают, что Москва продолжает избегать этой встречи.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал в программе "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

"Из последнего, что произошло на дипломатическом треке: министерство иностранных дел Российской Федерации направило свои предложения в Германию, Францию ​​и Украину, их видение того, каким должен быть заключительный документ потенциальной встречи министров иностранных дел", - заявил Кулеба.

"Но этот документ написан таким образом, что он не оставляет никакого сомнения, кроме подтверждения того, что министр Лавров продолжает избегать этой встречи в то время, когда мы видим нагнетание российской пропаганды и раскрутку этого маховика гибридной войны", - сказал глава МИД.

12 октября в Париже заявили о проведении в ближайшие недели встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки".

Это заявление последовало после того, как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем отдельно другой разговор с президентом России Владимиром Путиным.

В то же время Лавров заявил, что встречи министров в Нормандском формате в ближайшее время не будет, и что Украина, по словам Лаврова, якобы "искажает факты" и "не выполняет прошлые договоренности".