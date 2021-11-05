Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У парламенті Грузії зареєстрували проєкт закону про декриміналізацію канабісу

П'ятниця, 5 листопада 2021, 15:45

У парламенті Грузії зареєстрували законопроєкт, який передбачає зняття кримінальної відповідальності за вживання, зберігання або продаж канабісу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Проєкт вніс депутат від невеликої опозиційної фракції "Гірчі" Яго Хвічія. 

Хвічія зауважив, що зараз понад 80 людей відбувають покарання за такі порушення та понад 300 отримали умовні вироки. На його думку, такі дії мають регулюватися положеннями адміністративного кодексу.

У 2018 році Конституційний суд Грузії легалізував вживання канабісу, проте його вирощування і продаж залишаються кримінальним правопорушенням. 

Як повідомлялося раніше, у Люксембурзі дорослим дозволять вирощувати до чотирьох рослин конопель у власних садках і будинках, що робить його першою країною Європи, яка легалізувала вирощування і споживання наркотику.

В Італії за один тиждень зібрали необхідні 500 000 підписів за референдум про легалізацію вирощування і вживання канабісу, референдум може відбутися вже навесні 2022 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія
powered by lun.ua

Статті

Щеплення від роспропаганди: як країни ЄС долають спротив антивакцинаторів

"Вам точно потрібно краще зрозуміти, чому люди не хочуть вакцинуватися. Вони скептичні, бо не розуміють, як це працює, чи є якісь інші фактори?"
5 листопада 2021 — Данило Карпа, для Європейської правди

На порозі катастрофи: чому Європа не стала відмовлятися від централізованого опалення

Чи має майбутнє система централізованого опалення? Досвід східноєвропейських країн однозначний – має. І це – важливий приклад для України.
5 листопада 2021 — Андрій Зінченко, для Європейської правди

Керувати, як у Європі: які принципи варто пам’ятати лідерам українських громад

Управління громадою відрізняється від бізнесу, та є і схожість. Голова громади має застосовувати принципи ефективного управління.
4 листопада 2021 — Дзмітрій Корбут, Дзмітрій Корбут, для Європейської правди