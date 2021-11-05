У парламенті Грузії зареєстрували проєкт закону про декриміналізацію канабісу

У парламенті Грузії зареєстрували законопроєкт, який передбачає зняття кримінальної відповідальності за вживання, зберігання або продаж канабісу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Проєкт вніс депутат від невеликої опозиційної фракції "Гірчі" Яго Хвічія.

Хвічія зауважив, що зараз понад 80 людей відбувають покарання за такі порушення та понад 300 отримали умовні вироки. На його думку, такі дії мають регулюватися положеннями адміністративного кодексу.

У 2018 році Конституційний суд Грузії легалізував вживання канабісу, проте його вирощування і продаж залишаються кримінальним правопорушенням.

Як повідомлялося раніше, у Люксембурзі дорослим дозволять вирощувати до чотирьох рослин конопель у власних садках і будинках, що робить його першою країною Європи, яка легалізувала вирощування і споживання наркотику.

В Італії за один тиждень зібрали необхідні 500 000 підписів за референдум про легалізацію вирощування і вживання канабісу, референдум може відбутися вже навесні 2022 року.