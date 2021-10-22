Люксембург першим в Європі легалізує вирощування і споживання канабісу

У Люксембурзі дорослим дозволять вирощувати до чотирьох рослин конопель у власних садках і будинках, що робить його першою країною Європи, яка легалізувала вирощування і споживання наркотику.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Оголошення уряду Люксембургу в п’ятницю означає фундаментальні зміни в підході країни до рекреаційного вживання та вирощування канабісу у світлі провалу заборони на вживання.

Згідно із законодавством, люди віком від 18 років зможуть на законних підставах вирощувати до чотирьох рослин канабісу на одне домогосподарство для особистого користування.

Торгівля насінням також буде дозволена без будь-яких обмежень щодо кількості або рівня тетрагідроканабінолу (ТГК), основного психоактивного компонента.

Уряд сказав, що насіння можна буде купувати в магазинах, імпортувати або купувати в Інтернеті.

Законодавча заборона на споживання та транспортування канабісу або продуктів з канабісу в громадських місцях буде зберігатися, а торгівля канабісом або продуктами канабісу, крім насіння, як безкоштовно, так і за оплату, залишається забороненою.

Однак після пом’якшення законодавства споживання та перевезення до 3 грамів більше не вважатиметься кримінальним злочином, а кваліфікуватиметься як проступок.

Джерела в уряді стверджують, що новий закон був зумовлений бажанням лібералізувати споживання та вирощування "в власних чотирьох стінах".

Цей крок є першим кроком до більш фундаментального регулювання державою поводження з канабісом, спрямованого на те, щоб утримати користувачів подалі від нелегального ринку.

Загальні рамки перегляду законодавства були узгоджені два роки тому в коаліційній угоді між лібералами, соціал-демократами та зеленими.

Люксембург приєднається до Канади, Уругваю та 11 штатів США у порушенні конвенції ООН про контроль над наркотичними засобами, яка зобов’язує країни-підписанти обмежувати "виключно в медичних і наукових цілях виробництво, виробництво, експорт, розподіл імпорту, торгівлю, працевлаштування та володіння наркотиками", включаючи канабіс.

У Нідерландах, країні, яка чи ненайбільше асоціюється з невимушеним ставленням до вживання канабісу, його рекреаційне використання, володіння та торгівля є технічно незаконними. Країна має "політику толерантності", або gedoogbeleid, згідно з якою рекреаційне використання в основному вважається обмеженим.