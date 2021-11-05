В парламенте Грузии зарегистрировали проект закона о декриминализации каннабиса

В парламенте Грузии зарегистрировали законопроект, предусматривающий снятие уголовной ответственности за употребление, хранение или продажу каннабиса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Проект внес депутат от небольшой оппозиционной фракции "Гирчи" Яго Хвичия.

Хвичия отметил, что сейчас более 80 человек отбывают наказание за такие нарушения и более 300 получили условные приговоры. По его мнению, подобные действия должны регулироваться положениями административного кодекса.

В 2018 году Конституционный суд Грузии легализовал употребление каннабиса, однако его выращивание и продажа остаются уголовным правонарушением.

Как сообщалось ранее, в Люксембурге взрослым разрешат выращивать до четырех растений конопли в собственных садах и домах, что делает его первой страной Европы, которая легализовала выращивание и потребление наркотика.

В Италии за одну неделю собрали необходимые 500 000 подписей за референдум о легализации выращивания и употребления каннабиса, референдум может состояться уже весной 2022 года.