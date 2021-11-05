Співголова німецьких "Зелених" висловився проти швидкого запуску "Північного потоку-2"

Співголова німецьких "Зелених" Роберт Габек, які зараз ведуть перемовини про коаліцію з "соціал-демократами" і "вільними демократами", висловився проти поспіху з сертифікацією "Північного потоку-2", наголошуючи, що це можливо лише за умови його відповідності усім європейським правилам, а не внаслідок шантажу Кремля.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Deutschlandfunk.

Роберт Габек зазначив, що Німеччина фактично вже потрапила у газову залежність від Росії, у тому числі і через ПП2.

"На мою думку, це питання вже досить добре проаналізовано - що високі ціни на газ також пов’язані з тим, що Росія використала у своїх інтересах ситуацію на світовому ринку після пандемії (збільшення потреби у газі, збільшення потреби у сировині), та здійснює постачання не в тих обсягах, які потрібні, щоб утримувати ціну на газ на низькому рівні", - зазначив він.

На запитання про те, чи підтримав би він якнайшвидший запуск російського газопроводу, Габек відповів заперечно.

"Я вважаю, що ми цим самим можемо піддатися шантажу. "Північний потік-2" вже завершено, і, якщо вірити повідомленням, газові труби є заповненими. Однак існує набір європейських правил, які розділяють право власності та право експлуатації трубопроводу. Це потрібно перевіряти, і це потрібно перевіряти належним чином. Росія має адаптуватися до європейських правил конкуренції та дотримуватися їх, і не має шантажувати Федеральне мережеве агентство Німеччини, а потім і Європейське агентство, стримуючи поставки газу. У зв’язку з цим, якщо ви запитаєте, чи може "Північний потік-2" бути підключений до мережі – то лише за умови дотримання всіх європейських правил. Проте цього я наразі не бачу і маю значні сумніви", - наголосив він.

Як повідомлялося, російському "Північному потоку-2" може знадобитися щонайменш ще кілька місяців, щоб пройти всі бюрократичні процедури, перш ніж суперечливий газопровід почне качати природний газ до Німеччини.

26 жовтня Міністерство економіки Німеччини повідомило, що завершило аналіз надійності газових поставок по "Північному потоку-2" і передало його результати Федеральному відомству мереж (Bundesnetzagentur).

Раніше президент РФ Владімір Путін заявив про готовність почати поставки газу по "Північному потоку-2" наступного дня після отримання відповідного дозволу від німецького регулятора.