Сопредседатель немецких "Зеленых" высказался против быстрого запуска "Северного потока-2"

Сопредседатель немецких "Зеленых" Роберт Хабек, который сейчас ведет переговоры о коалиции с "социал-демократами" и "свободными демократами", высказался против спешки с сертификацией "Северного потока-2", отмечая, что это возможно только при его соответствии всем европейским правилам, а не вследствие шантажа Кремля.

Как пишет Европейская правда, об этом он сказал в интервью Deutschlandfunk.

Роберт Хабек отметил, что Германия фактически уже попала в газовую зависимость от России, в том числе через СП2.

"По моему мнению, этот вопрос уже достаточно хорошо проанализирован - что высокие цены на газ также связаны с тем, что Россия использовала в своих интересах ситуацию на мировом рынке после пандемии (увеличение потребности в газе, увеличение потребности в сырье) и осуществляет снабжение не в тех объемах, которые нужны, чтобы удерживать цену на газ на низком уровне", - отметил он.

На вопрос о том, поддержал ли бы он скорейший запуск российского газопровода, Хабек ответил отрицательно.

"Я считаю, что мы этим самым можем подвергнуться шантажу. "Северный поток-2" уже завершен, и, если верить сообщениям, газовые трубы заполнены. Однако существует набор европейских правил, разделяющих право собственности и право эксплуатации трубопровода. Это нужно проверять, Россия должна адаптироваться к европейским правилам конкуренции и соблюдать их, и не должна шантажировать Федеральное сетевое агентство Германии, а затем и Европейское агентство, сдерживая поставки газа. Может ли "Северный поток-2" быть подключен к сети - это только при условии соблюдения всех европейских правил. Однако этого я пока не вижу и имею значительные сомнения", - подчеркнул он.

Как сообщалось, российскому "Северному потоку-2" может потребоваться как минимум еще несколько месяцев, чтобы пройти все бюрократические процедуры, прежде чем противоречивый газопровод начнет качать природный газ в Германию.

26 октября Министерство экономики Германии сообщило, что завершило анализ надежности газовых поставок по "Северному потоку-2" и передало его результаты Федеральному ведомству сетей (Bundesnetzagentur).

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности начать поставки газа по "Северному потоку-2" на следующий день после получения соответствующего разрешения от германского регулятора.