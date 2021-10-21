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Путін готовий пустити газ по "Північному потоку-2" наступного дня після дозволу Німеччини

Четвер, 21 жовтня 2021, 20:54

Президент РФ Владімір Путін заявив, що Росія готова почати поставки газу по "Північному потоку-2" на наступний день після отримання відповідного дозволу від німецького регулятора.

Про це він сказав, виступаючи на засіданні міжнародного клубу "Валдай" в четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство "Интерфакс".

Путін сказав, що поставки по першій нитці "Північного потоку-2", яка вже заповнена газом, можуть початися наступного дня після отримання дозволу регулятора Німеччини.

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Він ствердно відповів на питання, чи може Росія поставити додаткові обсяги газу на ринок Європи.

"Перша труба "Північного потоку - 2" заповнена газом. Якщо завтра німецький регулятор дасть дозвіл на поставку, післязавтра почнеться поставка, 17,5 млрд куб. м.", - сказав путін.

Він додав, що в середині грудня завершиться заповнення газом другої нитки "Північного потоку-2".

"У загальному обсязі це 55 млрд куб. м. Якщо мати на увазі, що дефіцит на європейському ринку, за нашими підрахунками, складе 70 млрд куб. м, то 55 млрд куб. м - це пристойно. Як тільки буде заповнена друга труба, і як тільки буде отримано дозвіл німецького регулятора, на наступний день ми почнемо постачання", - цитує путіна агентство ТАСС.

Близькі до "Газпрому" і Кремля джерела агентства Bloomberg стверджують, що в обмін на збільшення поставок газу до Європи Росія хоче отримати дозвіл Німеччини та Європейського Союзу на початок використання "Північного потоку-2".

Для початку поставок газу з РФ проєкту необхідна сертифікація в якості незалежного оператора транспортної системи.

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Заявку на цю сертифікацію від компанії Nord Stream 2 Федеральне мережеве агентство Німеччини отримало 13 вересня. Очікується, що вона буде розглянута протягом 4 місяців.

Потім проєкт рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок повинен бути готовий після ще двох або чотирьох місяців.

У четвер польська нафтогазова компанія PGNiG представила свою позицію в рамках процедури сертифікації оператора "Північного потоку-2", у якій підкреслила загрози для безпеки поставок газу до Європейського Союзу, пов'язані з запуском цього газопроводу.

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Північний потік-2 Путін Росія Енергетика
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