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У Німеччині вирішили пропонувати третю дозу вакцини всім охочим

П'ятниця, 5 листопада 2021, 16:31

У Німеччині міністри охорони здоров’я федеральних земель на зустрічі з главою МОЗ ухвалили рішення про необхідність запропонувати додаткову дозу вакцини від коронавірусу всім охочим.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Міністр охорони здоров’я Єнс Шпан і раніше пропонував відкрити доступ до бустерних доз, але Постійна комісія з вакцинації досі рекомендувала лише ревакцинацію людям старше 70 років.

"Ситуація інколи драматична, тривожна і не зовсім зрозуміла", – сказав міністр охорони здоров’я Баварії Клаус Холецек.

"Число наукових досліджень доводять вищий захисний ефект ревакцинації за рахунок оптимізації основного імунітету", – йдеться у прийнятому рішенні.

Федеральний уряд тепер повинен посилити фінансування центрів вакцинації.

Органи охорони здоров’я Німеччини у п’ятницю 5 листопада повідомили про черговий максимум нових випадків коронавірусної інфекції - 37 120.

Нагадаємо, у Польщі з 2 листопада кожен дорослий може записатися на щеплення бустерною, тобто додатковою дозою вакцини від коронавірусу.

В Австрії схвалили додаткову вакцинацію для всіх мешканців країни старше 18 років через шість місяців після отримання другої дози.

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Німеччина Вакцини Коронавірус
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