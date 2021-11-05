В Германии решили предлагать третью дозу вакцины всем желающим
В Германии министры здравоохранения федеральных земель на встрече с главой Минздрава приняли решение о необходимости предложить дополнительную дозу вакцины от коронавируса всем желающим.
Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".
Министр здравоохранения Йенс Шпан по-прежнему предлагал открыть доступ к бустерным дозам, но Постоянная комиссия по вакцинации до сих пор рекомендовала лишь ревакцинацию людям старше 70 лет.
"Ситуация порой драматична, тревожна и не совсем ясна", - сказал министр здравоохранения Баварии Клаус Холецек.
"Число научных исследований доказывают высший защитный эффект ревакцинации за счет оптимизации основного иммунитета", – говорится в принятом решении.
Федеральное правительство теперь должно усилить финансирование центров вакцинации.
Органы здравоохранения Германии в пятницу 5 ноября сообщили об очередном максимуме новых случаев коронавирусной инфекции - 37 120.
Напомним, в Польше со 2 ноября каждый взрослый может записаться на прививку бустерной, то есть дополнительной дозой вакцины от коронавируса.
В Австрии одобрили дополнительную вакцинацию для всех жителей страны старше 18 лет через шесть месяцев после получения второй дозы.