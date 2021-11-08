Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Польщі показали сутичку силовиків з мігрантами на кордоні

відео
Понеділок, 8 листопада 2021, 14:26

Польська сторона повідомила про першу спробу великої групи нелегальних мігрантів, яка підійшла до кордону в понеділок, незаконно пройти на територію країни, МВС Польщі опублікувало відео сутички.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Польські служби запобігли спробі мігрантів прорватися на польську сторону на південь від прикордонного переходу в Кузьниці. Ситуація під контролем", - сказано у повідомленні польського міністерства.

Видання Onet відзначає, що спроба переходу була здійснена перед 13:00. Кілька сотень іноземців підійшли впритул до паркану і колючого дроту. Вони намагалися пошкодити загородження.

З польського боку спробу штурму відбили прикордонники, поліцейські та солдати. За інформацією RMF FM, офіцери застосували, зокрема, сльозогінний газ. Мігранти, зі свого боку, кидали каміння.

Як відомо, вранці 8 листопада почали з’являтися відеозаписи з великою групою мігрантів, що прямують до польського кордону. 

У Польщі вважають, що режим Лукашенка готує наймасовіший штурм кордону нелегалами.

Керівництво військ територіальної оборони Польщі закликало учасників загонів територіальної оборони ближчим часом бути готовими вирушити на допомогу прикордонникам через очікувану провокацію білоруського режиму.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Білорусь міграційна криза шантаж мігрантами
powered by lun.ua

Статті

Смерть через заборону абортів: чому Польща знову піднялася на антиурядові протести

В десятках міст Польщі відбулися марші пам’яті жінки, яка стала першою жертвою рішення Конституційного трибуналу про повну заборону абортів.
9 листопада 2021 — Олена Бабакова, з Варшави, для Європейської правди

Атака на запобіжники: як РФ підштовхує Боснію до нової війни

Конфлікт у Боснії і Герцеговині вже існує. Що утримує його від переростання в гарячу фазу? І як РФ намагається знищити ці запобіжники?
9 листопада 2021 — Володимир Цибульник, для Європейської правди

Велике будівництво Джо Байдена: як президент США рятується від падіння рейтингу

Прийняття інфраструктурного плану стало першою великою перемогою президента США Джо Байдена. Втім, воно вказало і на суттєві проблеми всередині Демпартії.
8 листопада 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди