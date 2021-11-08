У Польщі показали сутичку силовиків з мігрантами на кордоні

Польська сторона повідомила про першу спробу великої групи нелегальних мігрантів, яка підійшла до кордону в понеділок, незаконно пройти на територію країни, МВС Польщі опублікувало відео сутички.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Польські служби запобігли спробі мігрантів прорватися на польську сторону на південь від прикордонного переходу в Кузьниці. Ситуація під контролем", - сказано у повідомленні польського міністерства.

🔴 PILNE | Polskie służby udaremniły próbę siłowego przedarcia się na polską stronę przez migrantów na południe od przejścia granicznego w Kuźnicy. Sytuacja została opanowana. pic.twitter.com/iJNvufd524 — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 8, 2021

Видання Onet відзначає, що спроба переходу була здійснена перед 13:00. Кілька сотень іноземців підійшли впритул до паркану і колючого дроту. Вони намагалися пошкодити загородження.

З польського боку спробу штурму відбили прикордонники, поліцейські та солдати. За інформацією RMF FM, офіцери застосували, зокрема, сльозогінний газ. Мігранти, зі свого боку, кидали каміння.

Як відомо, вранці 8 листопада почали з’являтися відеозаписи з великою групою мігрантів, що прямують до польського кордону.

У Польщі вважають, що режим Лукашенка готує наймасовіший штурм кордону нелегалами.

Керівництво військ територіальної оборони Польщі закликало учасників загонів територіальної оборони ближчим часом бути готовими вирушити на допомогу прикордонникам через очікувану провокацію білоруського режиму.