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У Польщі скликають війська територіальної оборони на допомогу прикордоникам

Понеділок, 8 листопада 2021, 14:08

Керівництво військ територіальної оборони Польщі опублікувало сповіщення для учасників загонів територіальної оборони, закликаючи їх ближчим часом бути готовими вирушити на допомогу прикордонникам через очікувану провокацію білоруського режиму.

Відповідне оголошення опублікували в офіційному Twitter.

Учасників загонів просять перевірити своє обладнання та попередити роботодавців і рідних. Людей, що проживають у прикордонних з Білоруссю воєводствах, просять бути готовими рушати на збір через 6-12 годин, з воєводств у центрі країни - у межах доби. 

Як відомо, вранці 8 листопада почали з’являтися відеозаписи з великою групою мігрантів, що прямують до польського кордону. Видання Хартія97 повідомило, що відео було знято в понеділок вранці недалеко від прикордонного переходу "Брузгі".

У Польщі вважають, що режим Лукашенка готує наймасовіший штурм кордону нелегалами.

Міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що зараз на кордоні перебувають 12 тисяч військових. "Ми підвищуємо готовність сил тероборони. Разом зі службами МВС ми готові захищати кордон Польщі", - написав він.  

На 13:00 скликали засідання групи з кризового управління за участю прем’єр-міністра Матеуша Моравецького, віцепрем’єр-міністра Ярослава Качинського, керівників Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони та відповідних служб.

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Польща Білорусь
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