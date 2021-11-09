Уряд Литви хоче запровадити надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Уряд Литви запропонував Сейму на місяць запровадити надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє портал Delfi.

Як пояснили в уряді, цей крок було здійснено у відповідь на спроби сотень мігрантів насильно в'їхати до Польщі з Білорусі, що призвело до зіткнень із польськими силами безпеки у понеділок.

Згідно з пропозицією, надзвичайний стан має діяти на прикордонній ділянці та на території, яка віддалена від кордону на п'ять кілометрів углиб країни, а також у місцях розселення мігрантів у Кібартай, Медінінкай, Пабраде, Руклі та у Вільнюсі.

Під час дії надзвичайного стану мігрантів, що потрапили до Литви, позбавлять права на листування, телефонні розмови тощо, за винятком можливості звернення до державних відомств та установ.

Також під час режиму НС можна використовувати кошти держрезерву, щоб усунути загрозу громадському спокою, що виникає через наплив мігрантів.

Посилена охорона кордону продовжується. Рішення про введення надзвичайного стану ухвалює Сейм.

Нагадаємо, вранці 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Вранці з'явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон.

Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей.